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25.01.2020

Bakan Kurum'dan açıklama: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla... |Video

Elazığ ve Malatya'daki depremler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a geldi. Bakan Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında bilgilendirme toplantısında konuştu. Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olay yerine gelmek ve valilerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hazır bulunduk. Bundan önceki depremlerde olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları dahil tüm ihtiyaçları hızlı şekilde karşılanacak. Ben tekrar deprem sebebiyle hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün akşam meydana gelen deprem haberiyle tüm Türkiyemiz sarsıldı. Kandilli ve 'ın verilerine göre 6.8 şiddetindeki deprem 'ten 'a kadar büyük bir alan içerisinde hissedildi. Az önce bizim de yaşadığımız devamında birçok artçı depremler meydana geldi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olay yerine gelmek ve valilerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hazır bulunduk.

"BİR ALTYAPI PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR"

Şu an itibaren bakanlığımıza bağlı 184 ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığ merkezde 4, maden gezin'de 1 olmak üzere Elazığımızda 5 binanın yıkık olduğu; ağır ve hafif hasarlı pek çok yapı olduğu ve ekiplerimizin tespitlerinin yapıldığını… Kanalizasyon, atık su ve içme su ile alakalı an itibariyle bölgemizde şehrimizde bir altyapı problemi bulunmamaktadır.

"AĞIR HASARLI OLMASI DURUMUNDA"

Mustafa Paşa mahallemizde iki enkaz çalışması devam etmektedir. Hemen yanındaki tehlike arz eden binalarımız mevcuttur. Ve binalarda an itibariyle takip edilmektedir. Enkazların yanındaki binalara ilişkin de o binalarda da ağır ve hafif hasarlı binaların olduğu ve bunların da tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı, tespit neticesinde de binaların boşaltılarak; ağır hasarlı olması durumunda yıkım işlemlerine başlanarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınacaktır.

'da da 25 yıkık binamız var. yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü. Ben hem Elazığımızda hem Malatyamızdaki hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. çünkü halen artçı sarsıntılar devam ediyor.

"ELAZIĞIMIZDA SADECE 5 BİNA YIKILMIŞSA..."

Tabi dün gece saatlerinden itibaren bu güzel ülkemiz, birliğin, beraberliğin tüm dünyaya nasıl olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Az hasarla 6.8 şiddetinde depremi yaşadıysak, Elazığımızda sadece 5 bina yıkılmışsa bugüne kadar alınan tedbirler sayesindedir. Bu depremden inşallah; bundan önceki depremlerde olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları dahil tüm ihtiyaçları hızlı şekilde karşılanacak. Ben tekrar deprem sebebiyle hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun."

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