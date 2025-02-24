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Bakan Kurum, Nelbi Teyze’yi evinde ziyaret etti

Bakan Kurum, Nelbi Teyze'yi evinde ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 13:25
Güncelleme:24.02.2025 13:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saha incelemelerinde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz’ı ziyaret etti. Daha önce çadırda karşılaştığı Nelbi Teyze ile yeniden görüşen Bakan Kurum, yaşlı kadının yeni taşındığı TOKİ evinde bir kez daha misafiri oldu. Nelbi Teyze, 'Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğüm çocuksun.” dediği Kurum’u “Bakan o dedim, televizyondan tanıdım seni' diyerek karşıladı ve yine alnından öptü.
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