Bakan Koca yeni vaka sayılarındaki artış için uyardı İstanbul'daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son durumu anlattı. "Risk var, virüs gücünü kaybetmedi" diyen Koca, vaka sayılarındaki artışların ana kaynağı olarak düğünleri gösterdi. Artış yaşanan illeri sıralayan Koca, İstanbul'da ciddi bir artışın olmadığını söyledi.

"Risk var, virüs gücünü kaybetmedi" bu sözlerin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...

"Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz." diyen Koca, ölümlerin de ağır vaka sayısının da arttığına dikkat çekti.

Salgının ana kaynağı olarak düğünleri gösterdi.

Koca, "Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı. Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu. Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı. İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara'yı gösteren Koca, İstanbul'da ciddi bir artışın olmadığını söyledi.

Koca, "İstanbul şu anda daha kontrollü. İstanbul'da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok. İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında. Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü. Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, hastanelerde doluluk oranını yüzde 47 olarak açıklarken "hastanelerde şu anda sorun yok önlem almazsak sorun yaşanabilir" diye uyardı. Yapılması gerekenlerin başında tam izolasyon, maske ve sosyal mesafeyi sıraladı.