01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Koca yeni vaka sayılarındaki artış için uyardı İstanbul'daki son durumu açıkladı

Bakan Koca yeni vaka sayılarındaki artış için uyardı İstanbul'daki son durumu açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2020 21:48
Güncelleme:01.09.2020 21:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son durumu anlattı. "Risk var, virüs gücünü kaybetmedi" diyen Koca, vaka sayılarındaki artışların ana kaynağı olarak düğünleri gösterdi. Artış yaşanan illeri sıralayan Koca, İstanbul'da ciddi bir artışın olmadığını söyledi.

"Risk var, virüs gücünü kaybetmedi" bu sözlerin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...

"Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz." diyen Koca, ölümlerin de ağır vaka sayısının da arttığına dikkat çekti.
Salgının ana kaynağı olarak düğünleri gösterdi.

Koca, "Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı. Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu. Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı. İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara'yı gösteren Koca, İstanbul'da ciddi bir artışın olmadığını söyledi.

Koca, "İstanbul şu anda daha kontrollü. İstanbul'da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok. İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında. Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü. Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, hastanelerde doluluk oranını yüzde 47 olarak açıklarken "hastanelerde şu anda sorun yok önlem almazsak sorun yaşanabilir" diye uyardı. Yapılması gerekenlerin başında tam izolasyon, maske ve sosyal mesafeyi sıraladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Koca İstanbul'daki son durumu açıkladı
Bakan Koca İstanbul'daki son durumu açıkladı
Maraş 46 yıl önce nasıldı? O günlerin şahitleri anlattı
Maraş 46 yıl önce nasıldı? O günlerin şahitleri anlattı
AK Parti'den açıklama! Okullar açılacak mı?
AK Parti'den açıklama! Okullar açılacak mı?
Yunanistan ve Macron'a sert sözler...
Yunanistan ve Macron'a sert sözler...
Son dakika: 1 Eylül Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı
Son dakika: 1 Eylül Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı
MSB duyurdu! Bakan Akar'dan kritik görüşme
MSB duyurdu! Bakan Akar'dan kritik görüşme
Hainler böyle kaçacaktı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Hainler böyle kaçacaktı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
'Mekanın gerçek sahipleri geri geldi'
'Mekanın gerçek sahipleri geri geldi'
15 Temmuz gecesine ait o görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı!
15 Temmuz gecesine ait o görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı!
İşte büyük beğeni alan gösterinin detayları
İşte büyük beğeni alan gösterinin detayları
2 bin liraya iş isterken medya patronu oldu!
2 bin liraya iş isterken medya patronu oldu!
Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul edecek
Başkan Erdoğan Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul edecek
Daha Fazla Video Göster