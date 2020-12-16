Bakan Koca umutlandıran gelişmeyi duyurdu! İşte Türkiye'nin 16 Aralık koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 718 oldu. 16 Aralık koronavirüs tablosunda uzun süredir yeni vaka sayısının altında olan iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti. Uzmanlar iyileşen vaka sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olması durumunu salgının kontrol altında olduğu anlamına geldiğini söylüyorlar. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

16 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 718 oldu.

29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2020