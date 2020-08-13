Bakan Koca 13 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı "Hasta sayımızdaki yükseliş..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 13 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca vatandaşları "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte bin 243 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızda 15 artış var" diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca sözlerine şunları da ekledi:

"5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos'ta temaslı taraması sayısı 349 bin 3."