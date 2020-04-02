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02.04.2020

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yurt ücretleri iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.

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