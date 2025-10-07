07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Kacır: “Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”
Bakan Kacır: Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz

Bakan Kacır: “Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 21:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın’da düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde 10 yatırım projesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, “Şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye, Ege’nin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceğiz” dedi. Açılışı yapılan projeler arasında pamuk üreticilerine finansman desteği sağlayacak 18 bin ton kapasiteli lisanslı depo da bulunuyor. Kacır, Aydın’da bugüne kadar 342 kalkınma projesine 923 milyon lira destek verdiklerini belirtti. Yatırım, istihdam ve üretim alanında yeni adımların süreceğini vurgulayan Kacır, “Aydın’ı Yerel Kalkınma Hamlemizin öncü şehri haline getirmek hedefimizdir” ifadelerini kullandı. Törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kalkınma projelerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, “Aydın’ın yarınları için el ele çalışacağız, kazanan Aydın olacak” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kacır: Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz
Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz
“Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”
Allah’ın bir planı var
"Allah'ın bir planı var"
Sümeyye Sena Polat Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil
Sümeyye Sena Polat "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Suikastten müzakere masasına!
Suikastten müzakere masasına!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gazze’de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
Gazze'de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
Daha Fazla Video Göster