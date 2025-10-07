Bakan Kacır: “Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın’da düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde 10 yatırım projesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, “Şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye, Ege’nin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceğiz” dedi. Açılışı yapılan projeler arasında pamuk üreticilerine finansman desteği sağlayacak 18 bin ton kapasiteli lisanslı depo da bulunuyor. Kacır, Aydın’da bugüne kadar 342 kalkınma projesine 923 milyon lira destek verdiklerini belirtti. Yatırım, istihdam ve üretim alanında yeni adımların süreceğini vurgulayan Kacır, “Aydın’ı Yerel Kalkınma Hamlemizin öncü şehri haline getirmek hedefimizdir” ifadelerini kullandı. Törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kalkınma projelerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, “Aydın’ın yarınları için el ele çalışacağız, kazanan Aydın olacak” dedi.

