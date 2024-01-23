Bakan Işıkhan:"Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Kısa çalışma ödeneği özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza 8 bin TL ile 12 bin TL arasında verdiğimiz doğrudan bir nakdi destektir. Vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senede gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

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