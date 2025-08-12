Bakan Güler: "Terör örgütü silahlarını bırakmalı, fesih kararını tam uygulamalı"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’de düzenlenen toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörle mücadelede gelinen noktada örgütün silahlarını bırakması ve fesih kararını eksiksiz uygulaması gerektiğini vurguladı. Güler, Hakkari’nin terör gölgesinden kurtularak turizm, tarım, spor ve ticarette büyük gelişim kaydettiğini söyledi. Bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle yatırımların arttığını belirten Bakan, “Bu süreçle birlikte Hakkari’miz hak ettiği refaha kavuşacak” dedi. Türk ve Kürt halkının kardeşliğinin bu coğrafyada barışın temel yapı taşı olduğunu ifade etti. Terörün sona ermesiyle Türkiye’nin kaynaklarının kalkınmaya yönlendirileceğini belirten Güler, barış iklimine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Hakkari’nin marka şehir haline gelmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Örgütün silah bırakmasının kalıcı barış için şart olduğunu yineledi. Huzur ortamının bedelinin şehitler ve gazilerle ödendiğini hatırlattı. “Hakkari’ye silah sesi değil, konser sesleri yakışıyor” diyerek konuşmasını tamamladı.

