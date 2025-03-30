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Bakan Güler Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda iftarda!

Bakan Güler Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda iftarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 00:49
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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Bakan Güler Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda iftarda!
Bakan Güler Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda iftarda!
Bakan Güler Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda iftarda!
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