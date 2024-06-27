27 Haziran 2024, Perşembe
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Bakan Fidan'dan İsrail'i destekleyen ülkelere net mesaj! "Tutumlarını gözden geçirmeliler"
Türkiye, katil İsrail'in katlettiği mazlum Filistin halkına ses olmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in, kendi güvenliğini sağlama adı altında, tüm dünyanın gözü önünde Gazzelileri katlettiğine, milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkati çekerek, "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir." dedi. Öte yandan Fidan, "(NATO) İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor." diyerek, müttefikler arasında özellikle savunma sanayi alanında yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kalkması gerektiğini kaydetti.