Bakan Fidan: “Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “SDG denklem dışına çıkmalı. Suriye’de DEAŞ’la mücadelede yöntem değiştirilmeli” dedi. Bölgedeki en önemli sorunun İsrail olduğunu vurgulayan Fidan, “Suriye’ye yönelik saldırılara karşı çıkılmalı” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN