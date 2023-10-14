14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Gündem Gazze...

Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Gündem Gazze...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2023 12:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Kritik görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Gazze’ye insani yardım konusu ele alındı.
Tanklar savaş pozisyonu mu aldı?
Tanklar savaş pozisyonu mu aldı?
Ambulans şoförü Kur’an okudu!
Ambulans şoförü Kur’an okudu!
HDP’li vekilin aracında 2 PKK’lı terörist yakalandı
HDP'li vekilin aracında 2 PKK'lı terörist yakalandı
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
İsrail’in Gazze planı ne?
İsrail’in Gazze planı ne?
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
6 saatte tahliye mümkün mü?
6 saatte tahliye mümkün mü?
İsrail Gazze’ye uçaktan bildiri attı!
İsrail Gazze'ye uçaktan bildiri attı!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Daha Fazla Video Göster