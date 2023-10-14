Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Kritik görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Gazze’ye insani yardım konusu ele alındı.