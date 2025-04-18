Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu! Suriye’de çatışmazlık mekanizması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AK Parti Genel Merkezi'nde bir grup milletvekiliyle bir araya geldi. Vekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Suriye'de Türkiye ve İsrail jetlerinin karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bakan Fidan terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme sürecini de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

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