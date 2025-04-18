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Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu! Suriye’de çatışmazlık mekanizması

Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu! Suriye’de çatışmazlık mekanizması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 16:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AK Parti Genel Merkezi'nde bir grup milletvekiliyle bir araya geldi. Vekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Suriye'de Türkiye ve İsrail jetlerinin karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bakan Fidan terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme sürecini de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.
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Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu! Suriye’de çatışmazlık mekanizması
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