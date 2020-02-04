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04.02.2020

Bakan Çavuşoğlu: Rejimi kontrol edemiyoruz bahanesini kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor. 'Rejimi kontrol edemiyoruz' bahanesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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