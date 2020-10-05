Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız. Ermenistan'ın sivilleri hedef alması yeni bir şey değil. Bu bir savaş suçudur." dedi.