Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

"Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova ve Viyana'da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler.

Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son Cumartesi günü de Bakü'deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanıyla da mutabık kaldık."