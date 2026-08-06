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Muhammed Salah, Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllık Bordo Mavili yapan sözleşmeyi imzaladı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı.

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