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13.12.2019

Bakan Albayrak Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu |Video

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bürüngüz Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, namazın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kadınlar Çarşısı'nda pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti..

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