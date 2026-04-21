Bakan Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Faili meçhuller için özel birim kuruldu

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması ve faili meçhul dosyalarla ilgili önemli bir dönüm noktasına gelindiğini açıkladı. Bakan Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen dosyaların tek tek inceleneceğini belirterek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birimle adaletin izinin sürüleceği mesajını verdi.