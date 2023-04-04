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Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay'da görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2023 16:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya geldi.
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