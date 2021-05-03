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Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da! Başbakan Dibeybe ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2021 16:24
Güncelleme:03.05.2021 16:35
Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda yapılan açıklamalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'nın başkenti Trablus'a gittiği heyette Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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