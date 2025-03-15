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Bahçeli’nin çağrısı siyasi bir proje değil

"Bahçeli'nin çağrısı siyasi bir proje değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 17:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefinin amacını açıkladı. Yalçın, "Liderimizin çağrısı siyasi bir proje değil, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu koruma çabasıdır." dedi. Ayrıca, Bahçeli'nin çıkışının bir paradigma değişikliğine de yol açtığını vurguladı.
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Bahçeli’nin çağrısı siyasi bir proje değil
Bahçeli’nin çağrısı siyasi bir proje değil
"Bahçeli'nin çağrısı siyasi bir proje değil"
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