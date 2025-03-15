15 Mart 2025, Cumartesi
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"Bahçeli'nin çağrısı siyasi bir proje değil"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefinin amacını açıkladı. Yalçın, "Liderimizin çağrısı siyasi bir proje değil, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu koruma çabasıdır." dedi. Ayrıca, Bahçeli'nin çıkışının bir paradigma değişikliğine de yol açtığını vurguladı.