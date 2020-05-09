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Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Emin Pazarcı yorumladı |Video

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09.05.2020
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınladı ve CHP'nin darbe imalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin "Türkiye batsa havaya uçacaklar" sözlerini A Haber canlı yayınına telefonla katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi. Pazarcı, "IMF'den Batı'dan medet umanlar ekonominin başındaki Berat Albayrak'a saldırıyorlar. Bunlar acaba ne istiyorlar? IMF gelsin, Türkiye'yi idare etsin ve bu korona virüs mücadelesinde bizde vatandaşlarımızı sokağa mı atalım? Eğer bugün IMF ile anlaşsaydı Türkiye, muhtemelen bize diyecekleri şuydu, 'Bu kadar bize para harcamayın, bedava sağlık hizmeti mi olur?' biz kendi halkımızı ölüme terk edecektik. Bütün bunlar ortadayken CHP ne yapmaya çalışıyor? Devlet Bey'de Türkiye milleti de merak ediyor?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınladı ve CHP'nin darbe imalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin "Türkiye batsa havaya uçacaklar" sözlerini A Haber canlı yayınına telefonla katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

Pazarcı, "IMF'den Batı'dan medet umanlar ekonominin başındaki Berat Albayrak'a saldırıyorlar. Bunlar acaba ne istiyorlar? IMF gelsin, Türkiye'yi idare etsin ve bu korona virüs mücadelesinde bizde vatandaşlarımızı sokağa mı atalım? Eğer bugün IMF ile anlaşsaydı Türkiye, muhtemelen bize diyecekleri şuydu, 'Bu kadar bize para harcamayın, bedava sağlık hizmeti mi olur?' biz kendi halkımızı ölüme terk edecektik. Bütün bunlar ortadayken CHP ne yapmaya çalışıyor? Devlet Bey'de Türkiye milleti de merak ediyor?" ifadelerini kullandı.

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