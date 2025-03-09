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Bahçeli’den YPG’ye ayar! Terörsüz Türkiye mesajı...

Bahçeli'den YPG'ye ayar! Terörsüz Türkiye mesajı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 12:17
Güncelleme:09.03.2025 12:17
MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli kanlı musibetin sonunun göründüğünü belirtirken "Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir" dedi. Terör örgütlerine derhal silah bırakmalarını söyleyen Bahçeli kanlı silahların Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli öte yandan YPG'ye "ayar" verirken "YPG'nin anılan çağrıdan istisna olduğunu iddia etmesi kurucu önderliğin doğasıyla çelişkili" ifadelerini kullandı. MHP lideri terör örgütünün silah bırakmaması durumunda ise bunun bedelini ağır ödeteceklerinin altını çizdi. İşte detaylar...
Bahçeli’den YPG’ye ayar! Terörsüz Türkiye mesajı...
Bahçeli’den YPG’ye ayar! Terörsüz Türkiye mesajı...
Bahçeli'den YPG'ye ayar! Terörsüz Türkiye mesajı...
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