Bahçeli'den teğmenlerin yemin töreni hakkında flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?" ifadelerini kullandı.

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