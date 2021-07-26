Bahçeli'den flaş Kıbrıs açıklaması: Bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kıbrıs meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.