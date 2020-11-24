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Bahçeli'den Bülent Arınç'a tokat gibi sözler: Demirtaş’a güzellemeler yapması ihanete yataklıktır.

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Giriş: 24.11.2020 12:18
Güncelleme:24.11.2020 12:25
Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır." diyerek Bülent Arınç'a çok sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ARINÇ'A SERT ÇIKTI: İHANETE YATAKLIKTIR
Bu terörist Demirtaş sevdası kazanması hayra alamet değildir. Siyaset eskisi bir şahsın Sarosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a güzelleme yapması ahmaklıdır. Bu suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Bu gafil terör propagandasını milletimize baka baka yapmıştır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Bu bir teröristtir, yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan Yasin Börü'ye ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? 6-8 Ekim'de katledilen 53 vatandaşımızını ne yapacaksın? Ne yapmak istiyor, nereye varmak istiyorsun? Özgürlükçü düşünelim diyor, teröristler serbest kalsın, Türkiye'ye kast edilsin diyor. Neyin özgürlüğü? Gezi olayların sponsoru olan Osman Kavala'nın serbest kalmasını gündeme getirmek hangi aklın ürünüdür. CHP'li sözcüler Arınç'ı vicdan olarak tanımlamıştır. O halde vicdanı yeniden tanımlamak gerekmektedir. Zillet yeni isimleri devşirmektedir. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör progagandasıdır. Ardını iddia eden terör sevicisidir.

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