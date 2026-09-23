Erdoğan'ın BM mesajları dünyada nasıl yankılandı? Yeni dünya düzeni tartışması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda verdiği mesajlar uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Başkan Erdoğan'ın BM reformu, veto sistemi, Gazze, küresel adalet ve savaşların sona erdirilmesi yönündeki mesajları tartışılırken, zirvenin diğer önemli gündemleri arasında ABD-İran hattı, Rusya-Ukrayna savaşı ve yeni güç dengeleri yer aldı. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın mesajlarını ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.