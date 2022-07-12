12 Temmuz 2022, Salı
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"Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan etkisiz hale getirildi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonunda teslim olan terörist, örgütün içindeki son durumu güvenlik güçlerine anlattı. Terörist, Kırmızı Kategoride aranan Bager Erdal kod adlı Rıdvan Alkan’ın yürütülen iç güvenlik “Eren” operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini, öldürülen teröristin örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için saklandığını ifade etti.