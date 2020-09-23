BAE eksenli yeni proje ''Dahlan Örgütü'' mü? 15 Temmuz'da nasıl bir rol oynadılar? | ANALİZ

Türkiye terörle mücadelede tarihi bir süreçten geçerken, aynı zamanda BAE eksenli yeni bir proje örgütle de karşı karşıya... Bu örgütün başında ise bölgedeki kirli işlerin adamı Muhammed Dahlan bulunuyor. BAE - Mısır ve Suudi istihbaratının yönlendirdiği Dahlan bölgede çeşitli örtülü operasyonlarda boy gösteriyor. Bu örgüt, geleneksel terör örgütlerinin aksine siber savaşlara yatırım yapıyor, algı inşa ediyor ve kamuoyu görüşlerini yönlendirmeye çalışıyor... Detaylar analiz haberimizde...