Azez şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı |Video

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Mermer'in şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı. Mermer'in sevdiklerine yolladığı o video sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüreğini dağladı.