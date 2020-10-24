Azerbaycanlı vekil Hamzayev: Biz cesetlerine ve esirlerine hukuk çerçevesinde yaklaşıyoruz

Terör devleti Ermenistan kalleş yüzünü gösterdi ve sivilleri hedef aldı. 60’tan fazla sivil hayatını kaybederken Azerbaycan ordusu sahada gereken karşılığı verdi ve havadan karadan Ermenistan ordusuna ait hedefleri tek tek tespit edip yok etti. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Nagif Hamzayev, “Askerlerimiz çok iyi ilerliyor. İşgalden çok sayıda topraklarımız azad edildi. Bu mağlubiyet karşısında çaresiz kalan Ermenistan sivilleri hedef alıyor. Sürekli olarak sivillerin yaşadığı noktaları hedef alıyor. Ermenistan bölgede terör estirdi ve bizim sivillerimizi katlettiler. Bizi en çok üzen şey ise çocuklarımızın katledilmesi. Biz sadece harp meydanında Ermenistan’a karşı savaşıyoruz. Biz cesetlerine ve esirlerine hukuk çerçevesinde yaklaşıyoruz.” dedi