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Azerbaycan ve Türkiye’den kardeşlik iftarı! Karabağ gazileri programa eşlik etti

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 11:43
Türkiye ve Azerbaycan sivil toplum kuruluşları Antalya'da iftar programı organize etti. Karabağ savaşı gazileri de iftardaydı, etkinlikte kardeşlik mesajları verildi.
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