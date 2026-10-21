Başkan Erdoğan'dan afet açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel felaketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devletin, sel felaketinin ilk anından itibaren sahada olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İlk etapta 14 Ekim tarihinde afet gruplarımız İstanbul'daki il ve ilçe afet yönetim merkezlerinde 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya başladılar. İstanbul'daki arama kurtarma, müdahale ve destek çalışmalarında toplam 47.217 personelimiz, 5.280 araç ve 14 botla sahada görev aldı. 19 Ekim itibarıyla 212 Acil Çağrı Merkezi ve AFA'da yapılan 21.600 ihbar doğrultusunda toplam 3.270 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. İstanbul'da 7, Kocaeli'nde ise bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu vesileyle vefat eden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.