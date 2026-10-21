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Yalova'da örnek davranış! 65 yaşındaki kadına validen ziyaret
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'da örnek davranış! 65 yaşındaki kadına validen ziyaret

Yalova'da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında, evinin bulunduğu sokaktaki mazgalın yapraklarla tıkandığını fark eden 65 yaşındaki Remziye Kurşun, bastonuyla mazgalı temizleyerek yağmur suyunun tahliyesini sağladı. O anların sosyal medyada gündem olmasının ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kurşun'u evinde ziyaret ederek duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti ve çiçek takdim etti. Vali Usta, örnek davranıştan gurur duyduğunu belirtirken Kurşun, "Vatandaş olarak görevimi yaptım" dedi.

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