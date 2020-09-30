Azerbaycan halkından Başkan Erdoğan’a teşekkür: İnanıyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Azerbaycan Terter şehrinde Azerbaycan Türklerine A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak, mikrofon uzattı ve duyu düşüncelerini aldı. Türkiye’ye Terter'den kucak dolusu selamlar gönderen Türk kardeşlerimiz, Başkan Erdoğan’a da Azerbaycan’a büyük desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Allah Türk ve Azerbaycan halkını korusun temennisinde bulundular. “Bir millet iki devletiz” mesajını veren vatandaşlar “Azerbaycan-Türkiye aynı gemidedir. İnanıyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak” dedi.