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Azerbaycan Ermenistan tanklarını böyle havaya uçuruyor!

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Giriş: 29.09.2020 11:08
Güncelleme:29.09.2020 11:18
İşgal ettiği topraklarda terör estiren Ermenistan’ın sivilleri hedef alan alçak saldırısına karşılık Azerbaycan uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandı ve misliyle karşılık verdi. Cephe hattında sıcak anlar yaşanırken yeni görüntülerde de gelmeye devam ediyor. Azerbaycan’ın Ermenistan tanklarını yok ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Nokta atışıyla Ermenistan ordusuna ait tank yok ediliyor.
Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni işgalindeki 3. Piyade Alayı darmadağın edildi SON DAKİKA: AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİ İŞGALİNDEKİ 3. PİYADE ALAYI DARMADAĞIN EDİLDİ
Azerbaycan açıkladı: Ermeni hedeflerine SİHA dokunuşu! AZERBAYCAN AÇIKLADI: ERMENİ HEDEFLERİNE SİHA DOKUNUŞU!
Azerbaycanda büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada AZERBAYCAN'DA BÜYÜK COŞKU! TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI DALGALANIYOR! A HABER EKİBİ SICAK NOKTADA

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