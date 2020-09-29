Azerbaycan Ermenistan tanklarını böyle havaya uçuruyor!

İşgal ettiği topraklarda terör estiren Ermenistan’ın sivilleri hedef alan alçak saldırısına karşılık Azerbaycan uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandı ve misliyle karşılık verdi. Cephe hattında sıcak anlar yaşanırken yeni görüntülerde de gelmeye devam ediyor. Azerbaycan’ın Ermenistan tanklarını yok ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Nokta atışıyla Ermenistan ordusuna ait tank yok ediliyor.