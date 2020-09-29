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Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni işgalindeki 3. Piyade Alayı darmadağın edildi

Son dakika haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada. "'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi." denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni işgalindeki 3. Piyade Alayı darmadağın edildi

İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, konuyla alakalı açıklama yaptı.

Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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