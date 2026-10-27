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Ordu'da yağışlı hava fındık üreticilerini zorladı! Fındık kuruturken nelere dikkat edilmeli
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ordu'da yağışlı hava fındık üreticilerini zorladı! Fındık kuruturken nelere dikkat edilmeli

Ordu'da etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerini zor durumda bırakıyor. Yağışlar nedeniyle hasat edilen fındıklar kurutulamazken, ürünlerin kalitesinin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar önem kazanıyor. Peki, fındık üreticileri yağışlı havalarda ürünlerini nasıl korumalı? Kurutma sürecinde nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu, üreticilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

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