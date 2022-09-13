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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Haber’de

A Haber
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Giriş: 13.09.2022 11:31
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, Ermenistan’ın provokasyonlarından sonra sıcak gelişmeler yaşandı. Azerbaycan, Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verdi ve 2 adet S-300 sistemini yok etti. Bölgede 49 Ermeni askeri öldürüldü. Peki Ermenistan’ın amacı ne? Sınır hattında ateşkes sağlandı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva değerlendirdi.
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