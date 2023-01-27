- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Azerbaycan Büyükelçiliğine hain saldırı! Milletvekili Ceyhun Mehmetov: Bu saldırının mesuliyetini İran taşıyor
Azerbaycan Milletvekili Ceyhun Mehmetov'un A Haber'deki açıklamaları:
"Azerbaycan halkı sarsıcı bir haber ile karşılaştı. Büyükelçiliğimiz bir saldırıya maruz kaldı. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aslında hadiseye baktığımızda bu saldırının mesuliyetini İran taşıyor. Azerbaycan Büyükelçiliği en yüksek seviye korunmalıydı. Biz bugün İran'ın Azerbaycan'daki sefirliğini en yüksek seviyede koruma altında tutuyoruz. Zaman zaman İran'ın Azerbaycan'daki sefirliğinin de karşısında protestolar oluyor ancak Azerbaycan bununla ilgili tedbirleri en yüksek seviyede alıyor.
Bugün kamuya malum olduğu gibi Azerbaycan ve İran arasında bir gerginlik söz konusu. Bu yaşanan gerilimini sebebi de İran'dır. Bu gerginliğin sonucunda böyle saldırıların olma ihtimali çok yüksekti. Bilindiği bugünlerde İran'da sakinlik söz konusu değil. İran Devleti, korumayı yüksek seviyede tutmalıydı ki böyle hadiseler yaşanmasın ancak bunu yapmadı.
Bugün böyle olayların yaşanmasında İran'dan yapılan Azerbaycan aleyhine yapılan tebligatta büyük rol oynuyor. Bugün İran'ın televizyon ya da medya grupları tarafından devamlı olarak Azerbaycan aleyhine yayınların yapıldığını görüyoruz. Azerbaycan olarak beklentimiz en kısa zamanda bu meselenin aydınlatılmasını istiyoruz. İran tarafı bu saldırının kim tarafından yapıldığını açıklasın. Bu tür adımlarla Azerbaycan'ın duruşunda değişiklik hesap edenler olabilir ama bu mümkün değildir."