Azerbaycan Büyükelçiliğine hain saldırı! Milletvekili Ceyhun Mehmetov: Bu saldırının mesuliyetini İran taşıyor

Bugün sabah saat 08,30 sularında Azerbaycan’ın İran büyükelçiliğine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi şehit olurken 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Azerbaycan Milletvekili Ceyhun Mehmetov, “Bu saldırının mesuliyetini İran taşıyor.” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ceyhun Mehmetov'un A Haber'deki açıklamaları:

"Azerbaycan halkı sarsıcı bir haber ile karşılaştı. Büyükelçiliğimiz bir saldırıya maruz kaldı. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aslında hadiseye baktığımızda bu saldırının mesuliyetini İran taşıyor. Azerbaycan Büyükelçiliği en yüksek seviye korunmalıydı. Biz bugün İran'ın Azerbaycan'daki sefirliğini en yüksek seviyede koruma altında tutuyoruz. Zaman zaman İran'ın Azerbaycan'daki sefirliğinin de karşısında protestolar oluyor ancak Azerbaycan bununla ilgili tedbirleri en yüksek seviyede alıyor.

Bugün kamuya malum olduğu gibi Azerbaycan ve İran arasında bir gerginlik söz konusu. Bu yaşanan gerilimini sebebi de İran'dır. Bu gerginliğin sonucunda böyle saldırıların olma ihtimali çok yüksekti. Bilindiği bugünlerde İran'da sakinlik söz konusu değil. İran Devleti, korumayı yüksek seviyede tutmalıydı ki böyle hadiseler yaşanmasın ancak bunu yapmadı.

Bugün böyle olayların yaşanmasında İran'dan yapılan Azerbaycan aleyhine yapılan tebligatta büyük rol oynuyor. Bugün İran'ın televizyon ya da medya grupları tarafından devamlı olarak Azerbaycan aleyhine yayınların yapıldığını görüyoruz. Azerbaycan olarak beklentimiz en kısa zamanda bu meselenin aydınlatılmasını istiyoruz. İran tarafı bu saldırının kim tarafından yapıldığını açıklasın. Bu tür adımlarla Azerbaycan'ın duruşunda değişiklik hesap edenler olabilir ama bu mümkün değildir."