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27.01.2020

Ayrı deprem aynı acı! Basri Kara ve ‘ekmek dede’…

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin acısı devan ederken, deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğraf gündeme geldi. Basri Kara’nın acısını anlatan fotoğraf damga vururken bu fotoğrafla birlikte 1999 depreminde çekilen ‘ekmek dede’ fotoğrafı da akıllara geldi. Bu tarihi fotoğrafları yakalayan gazeteci Volkan Kaşık ve fotoğrafçı Abdurrahman Antakyalı, fotoğrafların hikayesini A Haber’e anlattı.

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