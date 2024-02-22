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AYM'den Can Atalay kararı! CHP vekilliğinin düşürülmesinin iptalini istemişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 17:39
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
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