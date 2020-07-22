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Ayasofya eserinin bestecisi Yücel Arzen A Haber’de! Ayasofya eseri nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi

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Giriş: 22.07.2020 17:57
Güncelleme:22.07.2020 17:58
Başkan Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camisi için Twitter hesabından video paylaştı. Ayasofya'nın görüntülerinin yer aldığı videoda, söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan beste, Türkçe, Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça ve Bengalce seslendirildi. Peki Ayasofya eseri nasıl ortaya çıktı? Hikayesi ne? Arzen, A Haber canlı yayınında o eserin hikayesini anlattı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "Sizin cesaretinizdir bizi yürüten!" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camisi için Twitter hesabından video paylaştı. Ayasofya'nın görüntülerinin yer aldığı videoda, söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan beste, Türkçe, Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça ve Bengalce seslendirildi. Peki Ayasofya eseri nasıl ortaya çıktı? Hikayesi ne? Arzen, A Haber canlı yayınında o eserin hikayesini anlattı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "Sizin cesaretinizdir bizi yürüten!" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA HÜRRİYETİN SOMBOLÜ

Canlı yayında eserin hikayesini anlatan Arzen, "Eseri çağıran belki Necip Fazıl'ın Ayasofya konuşmasıdır. Belki Sezai Karakoç'un toplam Doğu fikridir. Bütün bunlar eseri şarkıyı çağırdı. Ayasofya hürriyetin bizim hürriyetimizin sembollerinden biri belki de en büyüğü." dedi.

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan şiir: Ayasofya aziz bir kitap gibi açılacak |Video SON DAKİKA: SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ŞİİR: AYASOFYA AZİZ BİR KİTAP GİBİ AÇILACAK |VİDEO

SİZİN CESARETİNİZDİR BİZİ YÜRÜTEN

Yaklaşık 1 aydır eserin üzerinde çalıştığını belirten Arzen, "Kıymetli Cumhurbaşkanımızın emeklerini katkılarını burada söylemem gerekiyor. Onun cesareti olmasaydı buna cesaret edilemezdi. Yani bizdeki bu hareketin sebebi bu özgüvenin sebebi tam olarak bu cesaret. Ben de az önce Cumhurbaşkanımızın attığı paylaşımın arkasında retweet yaptım "Sizin cesaretinizdin bizi yürüten" diye. İnşallah bunun devamı gelecektir." şeklinde konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Ayasofya paylaşımı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA PAYLAŞIMI

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Ayasofya eserinin bestecisi A Haber'de
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