Başkan Erdoğan’dan Ayasofya paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili bir son dakika paylaşımı yaptı.

"TA EZELDEN SEN BİZİMSİN, BİZ DE SENİN"

Başkan Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.