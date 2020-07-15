Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz koreografisi

Ayasofya Camii önünde "15 Temmuz Ayasofya Meydanı Milletin Zaferi Koreografik Gösteri" yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleşen gösteriyi A Haber canlı olarak yayınladı. İşte o anlar...

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.