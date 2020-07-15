15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz koreografisi

Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz koreografisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2020 17:21
Güncelleme:15.07.2020 17:44
Ayasofya Camii önünde "15 Temmuz Ayasofya Meydanı Milletin Zaferi Koreografik Gösteri" yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleşen gösteriyi A Haber canlı olarak yayınladı. İşte o anlar...

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.

Şehitler için Kur'an okundu
Şehitler için Kur'an okundu
Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz koreografisi
Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz koreografisi
15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı
"Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı"
CHP'li Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı!
CHP'li Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı!
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı!
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı!
Hulusi Akar o gece görevden neden alındı? Fuat Oktay anlattı
Hulusi Akar o gece görevden neden alındı? Fuat Oktay anlattı
2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti
"2 kez hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etti"
O gece TBMM’de neler yaşandı?
O gece TBMM’de neler yaşandı?
Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinlikleri için Gazi Meclis'te
Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinlikleri için Gazi Meclis'te
Bin kolum olsa seve seve feda ederim
"Bin kolum olsa seve seve feda ederim"
Şentop'tan 15 Temmuz'da önemli açıklamalar
Şentop'tan 15 Temmuz'da önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster