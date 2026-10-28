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Avrupa'da yapay zeka yasağı gündemde! Devlet verileri tehlikede mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da yapay zeka yasağı gündemde! Devlet verileri tehlikede mi?

İsveç hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle kamu çalışanlarının iş bilgisayarlarında yapay zeka uygulamalarını kullanmasını yasakladığı belirtildi. Karar, yapay zeka teknolojilerinin kamu kurumlarında kullanımına ilişkin veri güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in sorularını yanıtlayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka uygulamalarının kişisel veriler ve kamu kurumlarına ait belgeler açısından oluşturabileceği riskleri değerlendirdi.

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