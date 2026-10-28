Emekliler için yeni zam formülü! 65 yaş üstüne farklı artış mı geliyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yeni emekli düzenlemesine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başlıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemede zam formülleri merak konusu oldu. Peki, emekli maaşlarına yönelik hangi seçenekler değerlendiriliyor? Yeni düzenleme maaşlara nasıl yansıyacak? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konuğu, emeklilere yönelik olası düzenlemenin detaylarını değerlendirdi.