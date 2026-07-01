Sıcak hava dalgası Türkiye'yi kapladı: İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösteriyor?
Türkiye, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının kıskacına girdi. Özellikle Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar hayatı durma noktasına getirirken, İzmir'de yüksek nemle birleşen hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er, İzmir Konak Meydanı’ndan aktardığı bilgilerle termometrelerdeki son durumu ve bölge genelindeki hava tahminlerini paylaştı.